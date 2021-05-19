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أمانة العاصمة المقدسة تغلق مطبخين و3 محلات تجارية مخالفة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، مطبخين غير ملتزمة بالذبح في المسالخ النظامية، وذلك في إطار جهودها لمراقبة المطابخ والمسالخ بهدف تعزيز الصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أنه جرى تغريم 4 مطابخ أخرى غير ملتزمة بالاشتراطات لعدم وجود شهادات صحية وتدني مستوى النظافة، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

كما أغلقت الأمانة 3 محلات تجارية مخالفة وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس ، وذلك ضمن الجولات الرقابية على المنشآت التجارية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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