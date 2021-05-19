بالفيديو.. في خيمة بدوية.. سفير المملكة ببيروت يستقبل مفتي لبنان ووزير الداخلية

زارت وفود لبنانية، اليوم الأربعاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بيروت، وليد البخاري، في خيمة بدوية، بعد تصريحات وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، المسيئة لدول الخليج.

واستقبل السفير وليد البخاري وفدًا من دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، في زيارة تضامنية مع السعودية، بالإضافة لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، محمد فهمي.

كما استقبل وليد البخاري في الخيمة البدوية شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ نعيم حسن، على رأس وفد من مشايخ الطائفة؛ حيث قال الشيخ حسن بعد اللقاء: «زيارتنا اليوم هي لتأكيد دور المملكة العربية السعودية في دعم لبنان وصونه من الإخطار، وصونه من الخلخلة في الأمن والاستقرار، في مبادراتها الكريمة ومساعيها الشريفة لصون هذا البلد».

وأضاف: «نتمنى للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين وللسفير بخاري الحفظ والأمان، ونحن نستنكر ما حصل ونأسف لأنه خارج عن عاداتنا وتقاليدنا وآدابنا، وأنها اعتباطية، والاعتباطية تصبح كالجواد الجامح تندفع من دون رؤية للعواقب، ونؤكد صلابة العلاقة بين لبنان ودول الخليج والمملكة».

ثم استقبل السفير البخاري وفد علماء من طرابلس وعكار برئاسة مفتي عكار السابق، وقاضي طرابلس، الشيخ سمير كمال الدين، ثم النائب فؤاد مخزومي.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد استدعت السفير اللبناني لدى الرياض، أمس الثلاثاء، للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها لتصريحات وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة.

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تغطية حصرية لقنوات سعودي 24 .. زيارة مفتي لبنان ووفودٌ سياسيّة واقتصاديّة وعشائريّة للسفير السعودي في لبنان وليد بخاري مستنكرين ما صدر من " شربل " #السعودية #حنا_بدو #شربل_وهبه pic.twitter.com/EcBRLTxDDX — قناة 24 السعودية (@Saudi24) May 19, 2021

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