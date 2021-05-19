ضبط 121 امرأة في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بقاعة أفراح في محافظة الدرب

ضبطت شرطة جازان، 121 امرأة في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الدرب، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي و المسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف عبدالرحمن حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (121) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الدرب، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19) ولائحة الحد من التجمعات.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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