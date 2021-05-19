وزارة العدل: رفع الحد الأعلى لقيمة الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 20 مليون ريال

كشفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيًا عبر بوابة ناجز الإلكترونية من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال، للمستفيدين المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، إضافة إلى البنك الأهلي السعودي، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

وأكدت الوزارة، إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونيًا على مدار الساعة عبر بوابة ناجز najiz.sa، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل.

وأوضحت أن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق.

وأتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.

وأكدت العدل استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عمل وزارة العدل على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

وكانت وزارة العدل قد أطلقت الدليل الإرشادي للإفراغ العقاري الإلكتروني، المتضمن شرحًا مفصلًا لكيفية الاستفادة من الخدمة عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa، وذلك في سياق حرصها على تيسير الإجراءات على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.

وتتيح خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني انتقال أي ملكية عقار سواء أرض أو بناء من المالك (البائع) إلى المشتري عن طريق البيع أو الهبة عبر ناجز وخدمة الموثق، متضمنًا شرح الخدمة للبائع، والمشتري، وشروط وأحكام الخدمة، إضافة إلى التعريف بشروط الصك العقاري، وإجراءات البائع والمشتري، وشروط التوثيق المالي.

وأوضحت الوزارة أن شروط وأحكام الخدمة تتمثل في تعهد أطراف العملية بصحة المعلومات المقدمة، وفي حال تبين خلاف ذلك يحق للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية، كما يتم إلغاء العملية إلكترونيًا في حال لم يتم قبول الطلب من قبل المشتري في غضون ثلاثة أيام، كما أن الحد الأعلى للعملية هو 3 ملايين ريال، والحد الأدنى للعملية العقارية هو 1000 ريال.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط

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