إغلاق 6 منشآت تجارية ورصد 71 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمنطقة الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية 1546 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 6 منشآت تجارية مخالفة، ورصد 71 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق «توكلنا».

وتلقى مركز البلاغات «940» بالأمانة 29 بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق «توكلنا» ومبادرة «ممتثل»، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقًا للصحة والسلامة العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات «940».

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