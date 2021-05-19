شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : القيادة جعلت صحة المواطن هدفاً رئيسياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بتطور القطاع الصحي في المملكة بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله والذين جلعوا صحة المواطن هدفاً رئيسياً وقد كان لهذا الدعم والإهتمام أثر بالغ على الخدمات الصحية في المملكة والتي أصبحت نموذجاً يحتذى به بين دول العالم.

كما أكد سموه على ضرورة متابعة التزام الجميع بتوجيهات الجهات الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا ومتابعة ذلك بالشراكة مع الجهات الأخرى.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه ديوان الإمارة اليوم الأربعاء مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي والذي قدم لسموه تقريراً عن أعمال الشئون الصحية بالمنطقة والوضع الصحي وجهود المبذولة للحد من انتشار فايروس كورونا مثمناً دعم سموه ومتابعته الدائمة لجهود وزارة الصحة بالمنطقة.