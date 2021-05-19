شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : رجال الأمن يقدمون أعمالاً جليلة لخدمة الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش والذي قدم لسموه تقريراً عن جهود الجهات الأمنية في المنطقة وإحصائيات القضايا الجنائية والمرورية بالمنطقة الشرقية.

وأشاد سموه بما يقوم به رجال الأمن من جهود جليلة لخدمة الوطن وحفظ أمن المواطن والمقيم والكشف عن القضايا الجنائية والحد منها بالإضافة للجهود المرورية في المنطقة وتسهيل حركة المرور في طرق المنطقة بشكل عام والطرق التي تشهد كثافة مرورية عالية.

وقدم اللواء القريش شكره لسموه الكريم على دعمه لشرطة المنطقة والقطاعات التابعة لها مثمناً متابعة سموه وتوجيهات السديدة لأعمال الأمن العام بالمنطقة.