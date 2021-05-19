شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : دور حيوي لغرفة الشرقية في دعم القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالدور الحيوي الذي تقوم به غرفة الشرقية في دعم قطاع الاعمال في المنطقة.

ونوه سموه بالدعم الذي يلقاه القطاع الخاص من القيادة الحكيمة، والمبادرات المستمرة لدعمه وتسهيل أعماله وتهيئة البيئة المناسبة للإستثمار وتنويع مصادر الدخل لتحقيق مستهدفات رؤية الوطن ٢٠٣٠.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية الأستاذ عبدالحكيم العمار الخالدي والذي قدم لسموه عرضاً عن برامج غرفة الشرقية وإنجازاتها خلال الفترة الماضية.

وشكر الخالدي سمو نائب أمير الشرقية على دعمه لأعمال الغرفة وتوجيهاته التي تصب في مصلحة القطاع الخاص وتنمية أعماله في المنطقة.

حضر اللقاء نائبا رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزا وحمد بوعلي.