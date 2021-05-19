طريقة دخول البوابة الإلكترونية في كلية الملك خالد العسكرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

يتساءل الكثير من المواطنين عن طريقة دخول البوابة الإلكترونية للجنة القبول في كلية الملك خالد العسكرية في وزارة الحرس الوطني وذلك بالتزامن مع بدء التسجيل في الكلية اليوم لخريجي الجامعات.

طريقة دخول البوابة الإلكترونية في كلية الملك خالد

ولكي يتم التسجيل لا بد أولًا من الدخول على البوابة الإلكترونية للجنة القبول من خلال الخطوات التالية :

الدخول على موقع كلية الملك خالد العسكرية . الانتقال إلى قسم كلية الملك خالد العسكرية. الانتقال إلى الإعلانات والاطلاع على آخر الفرص المتاحة. الضغط على رابط التسجيل المتاح في الإعلان. سيتم نقلك إلى صفحة جديدة بها شروط القبول في الكلية وكذلك تعليمات التسجيل. يجب وضع علامة صح أمام الشروط والتعليمات ثم الضغط على كلمة النفاذ الوطني. سيتم نقلك إلى صفحة جديدة للدخول عبر بيانات النفاذ الوطني في منصة أبشر الأفراد.

تعليمات التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

يجب قراءة شروط القبول بعناية قبل البدء بالتسجيل.

بعناية قبل البدء بالتسجيل. التأكد من تفعيل حساب أبشر ليتمكن المتقدم من الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

يفضل استخدام متصفح إنترنت إكسبلورر 8 فأعلى.

يفضل استخدام أجهزة الحاسب المكتبية في عملية التسجيل.

لا تتعدى عملية التسجيل مدة (60 دقيقة).

يرجى تجهيز صور من الماسح الضوئي للتالي (بحيث تكون صيغة الصور من نوع jpg ولا يتعدى حجم الصورة الواحدة الـ 800 كيلوبايت): الهوية الوطنية، صورة شخصية (ملونة بالزي الوطني وخلفية بيضاء مقاس 3*4)، سجل الأسرة (للمتزوجين)، الهوية الوطنية للأب، سجل الأسرة للأب.

وثيقة التخرج أو إفادة بتوقع تخرجك صادرة من الجامعة.

شهادة الامتياز (للتخصصات الصحية).

السجل الأكاديمي (يمكن الحصول عليه من موقع الجامعة).

التأكد من تعبئة جميع الحقول وملاحظة الخانات المطلوبة (عرض نجمة حمراء بجانب الحقل تعني وجود خطأ في البيانات المدخلة).

كتابة أحرف رمز التحقق المعروض باللغة الإنجليزية.

بعد ضغط زر التسجيل سوف يتم عرض رقم الطلب (عدم عرض رقم الطلب يعني عدم اكتمال عملية التسجيل).

سيتم إرسال رسالة نصية برقم الطلب على الجوال بعد إتمام عملية التسجيل.

سيسمح التعديل على البيانات المدخلة حتى نهاية فترة التسجيل عن طريق الموقع من خيار “تعديل بيانات التسجيل”.

يجب تعبئة الحقول بالمعلومات الدقيقة ويتحمل المتقدم أي تبعات في حال تسجيل أي بيانات غير صحيحة.

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