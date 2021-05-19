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أمانة جدة تغلق 63 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

أمانة جدة تغلق 63 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

عبر 4141 جولة ميدانية مشتركة

متابعات الخليج 365 - واس

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة أمس 63 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية.

جولات أمانة جدة الرقابية

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4141 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت خلالها 214 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

تطبيق التدابير الوقائية الصحية

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار فيروس ، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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