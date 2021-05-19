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شكرا لقرائتكم #عاجل | ضبط 121 امرأة في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بالدرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19
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#عاجل | ضبط 121 امرأة في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بالدرب
بإحدى قاعات الأفراح
متابعات الخليج 365 - واس
ألقت شرطة منطقة جازان القبض على 121 امرأة بمحافظة الدرب، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية.
تفاصيل ضبط التجمع المخالف
وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف عبدالرحمن حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ، ضبطت (121) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الدرب، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19) ولائحة الحد من التجمعات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي و المسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.
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