التدريب التقني بالقصيم يعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم عن فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، ومرحلة البكالوريوس للبنين للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1443هـ.

مواعيد التسجيل:

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن أن مواعيد التسجيل ستكون اعتباراً من 10 / 11 / 1442 هـ، وحتى تاريخ 20 / 11 / 1442هـ لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي، واعتباراً من تاريخ 17 / 11 / 1442هـ حتى تاريخ 27 / 11 / 1442هـ لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات في الفترتين الصباحية والمسائية، واعتباراً من 24 /11 /1442هـ وحتى 4 /12 /1442هـ لدبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، كما سيكون التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف اعتباراً من تاريخ 28/ 11 / 1442هـ وحتى تاريخ 4/ 12 / 1442هـ.

وبين المذن أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate .

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