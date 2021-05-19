وزير الخارجية: السعودية شريك مهم في التنمية الإفريقية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أنه تشرف بحضور قمة تمويل اقتصادات إفريقيا نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كلمة ولي العهد:

وقال فيصل بن فرحان في تغريدة له عبر تويتر، إن ولي العهد أكد في كلمته المتلفزة حرص المملكة على مواصلة العمل مع شركائنا لتعزيز النمو والازدهار في القارة الإفريقية.

شراكة مع إفريقيا:

وتابع وزير الخارجية أن المملكة شريك مهم في التنمية الإفريقية وسنعمل لتعزيز تلك الشراكة بالذات في مجال الاستثمار والتنوع الاقتصادي.



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