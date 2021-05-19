رقم أعطال شركة الكهرباء السعودية وطرق التواصل مع الشركة

رقم أعطال شركة الكهرباء السعودية واحد من الخدمات الكثيرة التي عملت الشركة على توفيرها من وسائل التواصل التي تعددت مع المنظومة الإلكترونية الجديدة التي اعتمدتها الشركة لكي تسهل إيصال الخدمات المختلفة للأفراد في المملكة، واعتمدت الشركة الهاتف كواحد من وسائل التواصل ووفرت رقم التواصل الموحد لكافة مناطق المملكة، كما وفرت رقم خدمة العملاء، ورقم آخر للطوارئ، سوف نتعرف على هذه الأرقام وطرق التواصل المتاحة في الشركة.

رقم أعطال شركة الكهرباء السعودية

تقدم شركة الكهرباء السعودية عدد من الخدمات منها التواصل مع الأفراد والتعرف على الأعطال وتوفير الحلول اللازمة الفورية أو التعريف بالخدمات أو الاستفسار عن خدمة وطريقة الحصول عليها ومن هذه الأرقام:

قد يهمك:

رقم تلقي شكاوى الأعطال في الشركة السعودية للكهرباء وهو”920001100″

رقم الطوارئ الموحد لشركة الكهرباء السعودية وهو”993″

رقم الشكاوى العامة والاستفسار عن الخدمات وخدمة العملاء وهو” 920000222″

رقم تطبيق واتس اب لتقديم بلاغات الأعطال وهو” 0533991100″

خدمات شركة الكهرباء السعودية

تقدم شركة الكهرباء السعودية العديد من الخدمات من خلال مراكز التواصل التي وفرتها عبر الاتصالات الهاتفية وتطبيق الكهرباء، وبوابة شركة الكهرباء الإلكترونية ومن هذه الخدمات: