شكرا لمتابعة خبر عن ندوة حكومية لمناقشة مستقبل العمل الرقابي الحكومي في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يقيم الديوان العام للمحاسبة يوم الأحد 11 شوال 1442هـ، الموافق 23 مايو 2021م ، بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ندوته السنوية السابعة عشرة، وموضوعها "مستقبل العمل الرقابي الحكومي في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي".

وتتناول الندوة التي تنظم عن بعد سبل الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل في العصر الحالي لتمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في أجهزة القطاع العام، وذلك لخدمة الأطراف ذات العلاقة بشكل أفضل وبناء مجتمعات فعالة، وتنافسية، ومستدامة.

وتتضمن الندوة ثلاثة محاور رئيسة، يناقش الأول منها دور المنصات الرقمية الذكية في عمليات التدقيق المالي ومراجعة الأداء بالقطاع العام: الحلول والأساليب، ويناقش المحور الثاني خارطة الطريق للتدقيق الذكي في القطاع العام: التحديات والفرص، فيما يناقش المحور الثالث خصائص الكادر البشري اللازم للتعاطي مع بيئة التشغيل الحديثة.