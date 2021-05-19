شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في هلسنكي توضح استثناءات السماح بالدخول إلى فنلندا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هلسنكي (صدى):

أوضحت سفارة المملكة في العاصمة الفنلندية هلسنكي، اليوم الأربعاء، استثناءات السماح بالدخول إلى فنلندا بعد تشديد القيود بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكدت السفارة، أنه ‏تم تشديد القيود على الدخول إلى فنلندا لمنع انتشار وباء كورونا، ويستثني ذلك الأسباب ضرورية والمبررة مثل الدراسة أو العائلة.

وأوضحت أنه يُسمح بالسفر بغرض العمل فقط في الحالات التي يكون فيها ذلك ضروريًا، كما يحق دائمًا للمواطنين الفنلنديين العودة إلى فنلندا.