شكرا لمتابعة خبر عن إمكانية تجديد جواز السفر لشخص لديه إيقاف خدمات دون منعه من السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، مدى إمكانية تجديد جواز السفر لشخص لديه إيقاف خدمات من قبل الشرطة، دون منعه من السفر.

وأكدت الجوازات، أن التعليمات تشترط خلو سجل المستفيد من الملاحظات والمخالفات حتى يتمكن من تجديد أو إصدار جواز السفر.

وعلى جانب آخر، كانت "الجوازات" قد أتاحت تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات، لافتة إلى أن تلك الخدمة متاحة بشكل اختياري للمستفيدين، حيث قالت: «خدمة إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة عشر سنوات متاحة اختياريًا لمن بلغ عمره 21 عامًا فأكثر».