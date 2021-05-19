شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية يعبر عن افتخاره بالبداوة بصورة من المقناص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عبر وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الأربعاء، عن افتخاره بالبداوة من خلال نشر صورة له من إحدى رحلات القنص بالصقور.

وكتب الأمير عبدالعزيز، على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير "تويتر" "كلي فخر"، لتؤكد على افتخاره بالبداوة، وذلك بعد تصريحات لوزير الخارجية اللبناني الذي أعلن استقالته مؤخرًا شربل وهبة، أساء فيها إلى السعوديين، واصفا إياهم بـ"البدو".

وتسببت تصريحات وهبة في إثارة ردود فعل من المواطنين عبروا فيها عن افتخارهم ببداوتهم، ودشنوا وسم "حنا بدو"، تداولوا فيه صورا تعبر عن اعتزازهم بذلك، فيما أعلن وزير الخارجية اللبناني عن استقالته، اليوم الأربعاء، بعد تلك التصريحات.