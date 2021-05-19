تنويه من سفارة المملكة بأذربيجان: السلطات لم تسمح بدخول السياح

وجهت سفارة المملكة بجمهورية أذربيجان تنويهًا مهمًا بخصوص السفر إلى أذربيجان، مشيرة إلى أن السلطات هناك لم تسمح حتى الآن بدخول السياح ومن ضمنهم مواطنين المملكة.

وقال الحساب الرسمي للسفارة بأذربيجان عبر موقع «تويتر»: «تود السفارة التنويه بأن السلطات الأذربيجانية لم تسمح حتى الآن بدخول السياح ومن ضمنهم مواطنين المملكة، وستعلن السفارة أي مستجدات تردها بهذا الشأن من الجهات الرسمية بجمهورية أذربيجان».

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