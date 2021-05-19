وزير الخارجية: النزاع في غزة يدفع المنطقة باتجاه خاطئ

شدد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن ما يجري في غزة يدفع المنطقة بكاملها في الاتجاه الخاطئ، داعيًا إلى الضغط على جميع الأطراف لوقف العنف، وذلك مع استمرار التصعيد الجاري بين الإسرائيليين والفلسطينيين وسط استمرار الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في باريس، مساء أمس إن النزاع يجر المنطقة كاملة في الاتجاه الخاطئ، ويجعل الطريق نحو سلام مستدام أكثر صعوبة، مضيفًا أن الصراع يعزز المتطرفين، ويقوي أكثر الأصوات تعصبًا في المنطقة، لافتًا إلى أنه على الجميع العمل معًا لتشجيع جميع الأطراف على تقديم الالتزام بشكل جدي، أولًا لوقف التصعيد وإنهاء العنف، ومن ثم الانخراط في محادثات سلام جادة نحو تسوية نهائية للصراع يجب أن تشمل قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وفقًا لما نقلته "العربية".

وتابع أنه من المهم جدًّا أن يعمل الجميع معًا لإنهاء دوامة العنف، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل عن كثب مع شركائها في العالم العربي والعالم الإسلامي والمجتمع الدولي، للضغط معا وإنهاء الأزمة.

وأكد وزير الخارجية، خلال مشاركته في قمتين بشأن السودان وإفريقيا في العاصمة الفرنسية باريس، أن الأولوية بالنسبة إلى العرب هي السلام الدائم.

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