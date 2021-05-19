الطيران المدني: بوابة إلكترونية لتسجيل اللقاحات للمسافرين المحصنين القادمين للمملكة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تعميمًا إلى جميع شركات الطيران العاملة بالمملكة، بشأن تسجيل بيانات المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستنثاة على البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل اللقاح إلكترونيًا للمسافرين المحصنين القادمين غلى المملكة عبر المنافذ الجوية والمختلفة قبل وصولهم وذلك من خلال الرابط الإلكتروني.. اضغط هنا.

وتتيح البوابة تسجيل اللقاح إلكترونيًا للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة، من غير المواطنين السعوديين والفئات المستنثاة وتسجيل بياناتهم الخاصة بالتحصين إلكترونيًا مما يسهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول وذلك لمن أتم كافة الإجراءات النظامية للقدوم إلى المملكة، وتأتي الخدمة بمشاركة الجهات كل من وزارة الداخلية، الهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وزارة الصحة، وشركة علم، ومن المقرر أن تسهم البوابة في ربط معلومات المسافرين مباشرة مع تطبيق توكلنا، لإنهاء إجراءات دخول جميع القادمين إلى المملكة من كافة المنافذ الدولية للمملكة الجوية والبحرية والبرية من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.

وأكد التعميم على ضرورة تسجيل جميع المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستنثاة في البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل اللقاح إلكترونيًا، مع الالتزام بالاشتراطات المطلوبة.