«الجوازات» توضح التصرف المناسب عند ضياع وثيقة السفر

أوضحت المديرية العامة للجوازات، التصرف المناسب عند ضياع جواز السفر أو فقدانه، مشيرة إلى ضرورة إبلاغ أقرب مركز أمني.

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «عند سرقة جواز سفرك أو فقدانه بادر بإبلاغ أقرب مركز أمني وتحرير محضر بالواقعة ومراجعة أقرب ممثلية للمملكة في الخارج».

كما أكدت المديرية العامة للجوازات أن إهمال جواز السفر يعرض صاحبه للمساءلة، مشيرة إلى أن أشكال الإهمال تأتي كالآتي: (بفقدانه أو إتلافه أو رهنه).

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «إهمال جواز سفرك بفقدانه أو إتلافه أو رهنه يعرضك للمساءلة»، مضيفًا: «من السهولة تسجيل جواز سفرك لدى ممثليات المملكة بالخارج من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني».

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