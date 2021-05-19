أمانة العاصمة المقدسة تغلق مطبخين و3 محلات تجارية مخالفة

الرياض - محمد عبدالله - غير ملتزمة بالذبح في المسالخ النظامية..
أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، مطبخين غير ملتزمة بالذبح في المسالخ النظامية، وذلك في إطار جهودها لمراقبة المطابخ والمسالخ بهدف تعزيز الصحة العامة.
وأوضحت الأمانة أنه جرى تغريم 4 مطابخ أخرى غير ملتزمة بالاشتراطات لعدم وجود شهادات صحية وتدني مستوى النظافة، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
كما أغلقت الأمانة 3 محلات تجارية مخالفة وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك ضمن الجولات الرقابية على المنشآت التجارية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.
كلمات مفتاحية: العاصمة المقدسة ، الإجراءات الاحترازية
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