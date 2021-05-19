«تنبيهات الأرصاد»: أتربة مثارة وأمطار رعدية على 4 مناطق بالمملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، في منطقة نجران تضمّن أتربة مثارة وأمطارًا رعديةً، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.



وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه يشمل (مدينة نجران، ومحافظتي بدر الجنوب، وحبونا)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبّه المركز الوطني بأمطار رعدية على منطقة عسير تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة تشمل (أبها والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيده وطريب وظهران الجنوب)، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

كما نبّه المركز أيضًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، موضحًا أنها تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً وتشمل (الدائر – الريث – الطوال - العارضة – العيدابي – فيفا – هروب).

أمّا في منطقة الرياض نبّه المركز برياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً، وتشمل (الدوادمي – الزلفي- الغاط – المجمعة – حريملاء - شقراء - عفيف).

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات نجران، جيزان وعسير تمتد إلى الباحة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

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