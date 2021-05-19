«التأمينات الاجتماعية» توضح حالات يجوز للمشترك أو عائلته الجمع بين الحقوق التأمينية

بينّت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الحالات التي يجوز فيها للمشترك أو عائلته الجمع بين الحقوق التأمينية.

وأشارت المؤسسة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أنه يجوز للمشترك أو أفراد العائلة الجمع بين الحقوق التأمينية في الحالات الآتية:

- يجمع المشترك بين العائدة والمعاش بما لا يتجاوز (100%) من أكبر المقدارين التاليين:

- متوسط الأجر الذي تم حساب عائدة العجز المهني على أساسه بعد زيادته بمقدار علاوة سنوية افتراضية بواقع (7%) عن كل سنة من السنوات الكاملة الواقعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعده على ألا يتجاوز ذلك سن الستين.

- متوسط الأجر الذي تم حساب المعاش على أساسه.

- يجمع المشترك أو المستحقين عنه (حسب الحالة) بين التعويض المقطوع المستحق طبقاً لفرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات، كما يجمع بين تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقًا لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية.

- يجمع الأبناء والبنات بين ما يستحق لهم في معاش المشترك مع استحقاق أمهم.

- يجمع أبناء وبنات الابن بين العائدة أو المعاش مع استحقاق أبيهم وأمهم.

- تجمع الأرملة بين العائدة أو المعاش المستحق عن نفسها، وبين ما يستحق لها عن زوجها من معاش أو عائدة، ويطبق ذات الحكم على الأرمل المستحق.

- يجمع مستحق المعاش من أفراد العائلة بين المعاشات والعائدات المستحقة له، إذا كان من العاجزين عن الكسب.

- في حالة استحقاق أي من الوالدين أو الأخوة أو الأخوات أو الجدّين لأكثر من معاش فإنه يحصل على الأكبر منهما، وإذا قل المعاش الأكبر عن (3000) ريال فيتمم له الفرق من المعاش الأقل.

- تجمع الأرملة بين نصيبها في العائدة أو المعاش المستحق عن زوجها ودخلها من العمل دون حدود.

- يجمع أفراد العائلة -عدا الأرملة- بين ما يستحق لهم في العائدة أو المعاش والدخل من العمل في حدود (3000) ريال.

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