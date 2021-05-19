مدينة الملك فهد الطبية تستقبل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند

استقبلت مدينة الملك فهد الطبية العائلة السعودية المصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) والتي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بنقلها عاجلاً من الهند إلى المملكة العربية السعودية.

وأكد المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية الدكتور فهد الغفيلي أنه انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- والتوجيه الكريم، فقد تم تخصيص فريق طبي للاهتمام بسلامة العائلة المصابة فور وصولها لأرض الوطن، وتقديم جميع خدمات الرعاية الصحية لهم.

وأوضح أن الفريق الطبي المُجهز للعائلة في المدينة على جاهزية عالية للتعامل مع الحالات فور وصولها، والقيام بالتدخل والتعامل السريع مع جميع أفراد العائلة وتطبيق جميع الإجراءات والبروتوكولات الصحية لسلامة حالة المرضى المصابين وأيضًا الطاقم الطبي.

وبينت مدينة الملك فهد الطبية أن حالة الأم حرجة نتيجة التهاب شديد جدًّا في الرئتين، وتم تنويمها في غرفة العزل بالعناية المركزة، ومتابعة الحالة حيث تشير تقارير المتابعة إلى استقرار حالتها، في حين تم نقل الأب وطفلين إلى غرف التنويم في أجنحة غرف كورونا واستقرار حالتهم صحيًّا.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع، نجاح الإخلاء الطبي الجوي بنقل عائلة سعودية مصابة بفيروس كورونا، من الهند؛ لتعود إلى المملكة العربية السعودية.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الدفاع عبر موقع «تويتر»: «الإخلاء الطبي الجوي ينجح بنقل عائلة سعودية مصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 من الهند إلى المملكة العربية السعودية».

وتشهد الهند، في الوقت الحالي، ارتفاعات غير مسبوقة في عدد الوفيات والإصابات؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

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