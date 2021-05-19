شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل مواطنًا في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة الرياض ، وقالت في بيان لها : "أقدم نايف بن مفضي بن كديران الظفيري ـ سعودي الجنسية ـ على قتل عبدالله ابن ثميل بن نهار العنزي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بصدمه بسيارته عمداً وعدواناً مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة ، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصر من ورثة القتيل ومطالبته مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من مرجعه ، ثم الحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصر من الورثة ومطالبته مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني نايف بن مفضي بن كديران الظفيري اليوم ، بمنطقة الرياض.