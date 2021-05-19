كيف تتصرف حال ضياع جواز السفر؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت المديرية العامة للجوازات، طريقة التصرف المناسب عند ضياع جواز السفر أو فقدانه.

فقدان جواز السفر:

وقال حساب الجوازات على موقع تويتر، “عند سرقة جواز سفرك أو فقدانه بادر بإبلاغ أقرب مركز أمني وتحرير محضر بالواقعة ومراجعة أقرب ممثلية للمملكة في الخارج.

إهمال الجواز:

وأكدت المديرية أن إهمال جواز السفر يعرض صاحبه للمساءلة، مشيرة إلى أن أشكال الإهمال تأتي كالآتي: (بفقدانه أو إتلافه أو رهنه).

ولفتت إلى أن إهمال جواز سفرك بفقدانه أو إتلافه أو رهنه يعرض الشخص للمساءلة، مضيفة: “من السهولة تسجيل جواز سفرك لدى ممثليات المملكة بالخارج من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.

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