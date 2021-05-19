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شكرا لقرائتكم كيف تتصرف حال ضياع جواز السفر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19
ولفتت إلى أن إهمال جواز سفرك بفقدانه أو إتلافه أو رهنه يعرض الشخص للمساءلة، مضيفة: “من السهولة تسجيل جواز سفرك لدى ممثليات المملكة بالخارج من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.
كيف تتصرف حال ضياع جواز السفر؟
يجب إبلاغ أقرب مركز أمني وتحرير محضر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت المديرية العامة للجوازات، طريقة التصرف المناسب عند ضياع جواز السفر أو فقدانه.
فقدان جواز السفر:
وقال حساب الجوازات على موقع تويتر، “عند سرقة جواز سفرك أو فقدانه بادر بإبلاغ أقرب مركز أمني وتحرير محضر بالواقعة ومراجعة أقرب ممثلية للمملكة في الخارج.
إهمال الجواز:
وأكدت المديرية أن إهمال جواز السفر يعرض صاحبه للمساءلة، مشيرة إلى أن أشكال الإهمال تأتي كالآتي: (بفقدانه أو إتلافه أو رهنه).
ولفتت إلى أن إهمال جواز سفرك بفقدانه أو إتلافه أو رهنه يعرض الشخص للمساءلة، مضيفة: “من السهولة تسجيل جواز سفرك لدى ممثليات المملكة بالخارج من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.
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