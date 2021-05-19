الذهب يتجه لذروة 4 أشهر

محمد الفلاح - الأربعاء 19 مايو 2021

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتحوم قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، مدعومة بتراجع الدولار، وذلك قبيل صدور محضر آخر اجتماع سياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي لأمريكي، والذي من المتوقع أن يسلط مزيدا من الضوء على آراء صناع السياسات بشأن التضخم.



وبحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1873.01 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعدما لامس أعلى مستوى له منذ 29 يناير عند 1874.80 دولار في الجلسة السابقة. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1872 دولارا.

وقال إيليا سبيفاك محلل شؤون العملات في ديلي إف.إكس "ارتفع الذهب بقوة منذ بداية الأسبوع بدعم توقعات بأنه يمكن أن نرى التضخم يرتفع في مناخ يقاوم فيه الاحتياطي الاتحادي التشديد.

"في ظل ذلك، شهدنا ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية بشكل عام وتراجع الدولار. بالتأكيد كان سعر الذهب انعكاسا ملحوظا لذلك".

هبط مؤشر الدولار إلى قاع ما يقرب من ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى.

وينتظر المستثمرون صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي جرى في 27 و28 أبريل، والمقرر صدوره الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.2 بالمئة إلى 28.14 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء.

وربح البلاديوم 0.1 بالمئة ليسجل 2906.31 دولار، وتقدم البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1220.25 دولار.