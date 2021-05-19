شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سفير خادم الحرمين بلبنان يستقبل وفد لبناني رفيع داخل خيمة وأجواء بدوية أصيلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري بمقر إقامته، مفتي الجمهورية اللبناني الشيخ عبداللطيف دريان على رأس وفد من دار الفتوى في زيارة تضامنية مع المملكة العربية السعودية ، عبروا فيها عن رفضهم لتصريحات وزير الخارجية شربل وهبة.

وقال المفتي نعبر عن تضامننا مع المملكة وسائر الدول الخليجية التي ما تخلت أبداً عن لبنان وما صدر أخيراً من كلام فيه إساءة لا يشكل إساءة لدول شقيقة فقط بل إساءة لنا كلبنانيين أيضاً.

وأضاف ننتظر خلال ساعات الاجراءات الحاسمة لتصحيح ما صدر من إساءة بحق المملكة ونحن مؤتمنون على الوفاء للمملكة، لافتاً إلى أن تصريح وزير الخارجية خطيئة ونأمل أن يكون الإجراء بحقه جديا وحازما.

وأشار إلى أن ما صدر من اساءة مرفوض ومدان ومستهجن بكل المعايير ولن تكون علاقتنا مع السعودية والدول العربية الا علاقة اخوة واحترام وننتظر في خلال ساعات ان يتم اتخاذ اجراءات حاسمة في هذا الموضوع.