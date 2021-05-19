شكرا لمتابعة خبر عن عبور 654 مركبة لمنفذ الحديثة الحدودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

شهد أمس الأول الاثنين، عبور 654 مركبة عبر منفذ الحديثة الحدودي الرابط ما بين المملكة والأردن.

وعبرت 530 مركبة إلى دولة الأردن، فضلًا عن دخول 124 مركبة إلى المملكة، بعد فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بالمملكة.

ومن جانبه صرح مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق الزهراني، أن العمل يسير وفق خطة منظمة وسط تكامل وتعاون جميع الإدارات الحكومية بمتابعة مباشرة من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ومتابعة محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل محمد أبانمي، بحسب "عكاظ" .