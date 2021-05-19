شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يوضح ما يجب فعله في حال عدم الأهلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، ما يجب فعله في حال صدرت نتيجة الأهلية بـ "غير مؤهل" .

وتفاعل حساب المواطن، مع استفسار أحد المستفيدين الذي قال: "‏‎عندي مشكلة مع الأهلية رغم أني جددت العقد من الشهر الماضي وأضفته وتمت الموافقة عليه إلا أن الأهلية (غير مؤهل) وفي خانة الاعتراض مكتوب لي أن العقد منتهي أو مرفوض !!؟".

وأجاب حساب المواطن: "في حال تم دراسة الأهلية وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) وتم تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية يلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الالكترونية "دراسة الأهلية" في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".