شكرا لمتابعة خبر عن استقالة وزير الخارجية اللبناني بعد إساءته للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بيروت (صدى):

أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، شربل وهبة، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه بعد التصريحات المسيئة التي وجهها للمملكة ودول الخليج.

وفي وقت سابق، ذكرت أنباء أنه كان هناك مفاوضات بين الرئيس ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، لاختيار وزير بديل عن وهبة من ضمن الوزراء الموجودين، لعدم إمكانية تعيين وزير جديد.

وكان "شربل" قد تهكم على المحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري خلال مقابلة بقناة "الحرة" والذي قال فيها:"أنا من لبنان عم يهيني واحد من أهل البدو".