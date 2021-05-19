شكرا لمتابعة خبر عن منح الشاب العائد من منفذ جسر الملك فهد دون أن يسافر هدايا ومكافآت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تفاعلت شركات مع مقطع فيديو متداول وثق عودة شاب من جسر الملك فهد، بعد عدم السماح له بالسفر بسبب عدم إكماله جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا

وقررت الشركات منح الشاب هدايا ومكافآت بعد عودته من المنفذ وحيدا بحقيبة السفر، في حين سافر مرافقوه بدونه.

وقالت إحدى الشركات : "اللي يعرفه يقوله ما يصير خاطرك إلا طيب، من عندنا تأمين شامل أو تذكرة طيران وسكن مجاني لمدة أسبوع".

في حين استعد آخرون بتقديم هدايا وكوبونات خصم له، كما تضمنت التغريدات بعض الطرائف.

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