شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الأمير سطام تعلن مواعيد قبول الطلاب والطالبات للعام الجامعي القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - السيح (صدى):

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات لدرجة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم 1443هـ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس بمدينة السيح، وفي كليات وفروع الجامعة في كل من الدلم، وحوطة بني تميم، والأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر.

وأوضح عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز الصقر، أنه تم تحديد بدء التقديم على بوابة قبول الطلاب يوم الأحد 24 / 11 / 1442هـ الموافق 4 / 7 / 2021 م ويستمر حتى يوم السبت 30 / 11 / 1442هـ الموافق 10 / 7 / 2021 م، وذلك عبر بوابة القبول الموحد للطلاب: هنا، فيما سيكون بدء القبول للطالبات يوم الاثنين 25 / 11/ 1442هـ الموافق 5 / 7 / 2021 م ، ويستمر حتى يوم الأربعاء 4 / 12 / 1442 هـ الموافق 17 / 7 / 2021 م، وذلك عبر بوابة قبول الطالبات : هنا .