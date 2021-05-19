السديس يشيد بموقف السعودية الريادي الإسلامي والإنساني في دعم القارة الإفريقية

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بموقف المملكة العربية السعودية الريادي الإسلامي والإنساني في دعم القارة الإفريقية.

وقال الشيخ السديس إن منحة المملكة التي ستسهم بحول الله -عز وجل- في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي بنحو (٢٠) مليون دولار؛ إحدى الشواهد على المواقف المشرفة لبلادنا تجاه إخواننا المسلمين.



وتابع: «لقد كانت المملكة العربية السعودية من الدول السباقة في دعم جهود برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في القرن الإفريقي، في إطار دورها الإنساني تجاه دول العالم، حيث تحتل بلادنا مكانة رائدة في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثة».

واختتم الرئيس العام بالدعاء للمولى -جل شأنه- أن يجزي قيادتنا الرشيدة خير الجزاء؛ نظير ما تقدمه للعالم أجمع، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقراراها، وأن يحفظ لها قيادتها، وأن يبارك في الجهود وينفع بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، قد أكد دور المملكة العربية السعودية الريادي في دفع عجلة التنمية في دول القارة الإفريقية ودعمها للجهود الدولية والإقليمية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات.

كما أكد (خلال كلمة المملكة التي ألقاها- عبر الاتصال المرئي- أمام قمة مواجهة تحدي نقص تمويل إفريقيا، المنعقدة، الثلاثاء 18 مايو، في باريس)، دعم السعودية للجهود الدولية في محاربة الجماعات الإرهابية والتطرف لكل من دول الساحل والصحراء ومحاربة الإرهاب وتحسين القدرات الأمنية لتلك الدول، وأهمية التنمية في دول القارة الإفريقية وتعزيز الاستثمار فيها.

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