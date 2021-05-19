وزير الخارجية: السياسة الإقليمية لن تتأثر بنتائج انتخابات إيران بسبب دور المرشد

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن المحادثات بين المملكة العربية السعودية وإيران حاليًا في بدايتها وما زالت في مرحلة استكشافية.

وفي حوار على هامش مشاركته في قمتين دوليتين من باريس، قال الأمير فيصل بن فرحان: نأمل أن يرى الإيرانيون أن من مصلحتهم العمل مع جيرانهم بطريقة إيجابية تؤدي إلى الأمن والاستقرار والازدهار. إذا استطاعوا أن يروا أن ذلك في مصلحتهم، يمكن أن يكون لدي أمل. حاليًا نحن في مرحلة مبكرة" من المناقشات.

وردًّا على سؤال حول تأثير نتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة في 18 يونيو على السياسة الإقليمية لطهران، اعتبر الوزير أن هذا التأثير سيكون ضئيلًا.

وقال: "دور المرشد الأعلى أساسي، لذلك لا نعتقد أنه سيكون هناك أي تغيير جوهري في سياسة إيران الخارجية".