بالصور.. غلق مقهى يقدم الشيشة للزبائن في مكان مغلق بالرياض

أغلقت أمانة منطقة الرياض مقهى يقدم الشيشة لزبائنه في مكان مغلق، مشيرة إلى أنه لم يراعي خطورة ذلك السلوك المهدد لسلامة مرتاديه.

وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض عبر موقع «تويتر»: «بعد مخالفته البروتوكولات الصحية.. مراقبونا يضبطون مقهى يقدم "الشيشة" لزبائنه في مكان مغلق، دون مراعاةٍ لخطورة ذلك السلوك المهدد لسلامة مرتاديه».

وأضاف: «أغلقنا الموقع واستدعينا مالكه لتطبيق العقوبات النظامية الرادعة».

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