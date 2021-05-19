بالفيديو.. استقبال حافل للسياح السعوديين القادمين عبر جسر الملك فهد

استقبل سكان دولة البحرين السياح السعوديين بالورود والأهازيج الشعبية فور وصولهم عبر جسر الملك فهد، وذلك بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بعد فتح حركة السفر أمام المواطنين والمقيمين.

ووثقت العربية عبر حسابها على موقع «تويتر» أن المواطنين البحرينيين استقبلوا السياح السعوديين بالأهازيج والورود، رغم درجة الحرارة الشديدة.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قد أوضحت أهميَّة تطبيق «جسر»؛ وذلك لتسهيل إجراءات دفع رسوم العبور للمسافرين.

وقالت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنَّ تحميل تطبيق «جسر» الجديد لدفع رسوم العبور يضمن إجراءات أسهل وأسرع وأكثر أمانًا للمسافرين.

وكان مدير جوازات جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي قد قال إنَّ من لا تنطبق عليه شروط السفر تمت إعادته بشكل سلس، وأضاف أن الشروط الخاصة بشأن السفر عبر جسر الملك فهد وصلتنا، وتمت توعية الموظفين بالتعليمات الجديدة، مشيرًا إلى تجاوب وتفهم المواطنين للأوامر بشكل سلس وتمت الإعادة «لمن لا تنطبق عليه الشروط منهم» من دون ملاحظات.

واستكمل: إن من تنطبق عليه شروط السفر تم إنهاء إجراءاته وتوجه مباشرة لمملكة البحرين، أما من لم تنطبق عليهم الشروط فتفهموا الأمر وتمت إعادتهم بالتنسيق مع الجهات الأخرى، مشيرًا إلى إضافة 10 مسارات مؤخرًا؛ ليكون المجموع 27 مسارًا تعمل جميعها خلال 24 ساعة لخدمة المغادرين، وهي قادرة على استيعاب أي عدد من المسافرين.

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