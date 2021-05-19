«توكلنا» يوضح مزايا المشاركة في جائزة القمة لمجتمع المعلومات

بيّن تطبيق توكلنا أسباب مشاركته وترشيحه في جائزة قمة القمة العالمية لمجتمع المعلومات للعام الجاري 2021، المقدمة من الاتحاد الدولي للاتصالات.

وشارك التطبيق، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" مصحوبة بتغريدة جاء فيها "بالهمة.. نعلو القمة".

وأوضح تطبيق توكلنا أنه تم اختياره ضمن المشاريع الخمسة الأولى عن فئة "الصحة الإلكترونية" في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021 المقدمة من الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأشار توكلنا إلى أن الجائزة تقوم بتقييم المشاريع المسخرة لتقنية المعلومات والاتصالات وتكافئ المبادرات التقنية المساهمة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف التطبيق أن الجائزة تستهدف مشاركة الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الربحية من 130 دولة على مستوى العالم.

وأوضح تطبيق توكلنا أن أسباب مشاركته في جائزة قمة القمة العالمية لمجتمع المعلومات للعام الجاري 2021 تعزى للتالي:

- لرفع مكانة المملكة بصفتها دولة رائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

- لإبراز إنجازات المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي عالميًا.

- للقيام بمقارنات معيارية فيما يتعلق بالجوائز العالمية في مجال التقنية ومجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

- إظهار دور منظومة توكلنا بصفتها قصة نجاح مساهمة في احتواء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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