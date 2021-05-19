تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية ورياح وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق نجران «بدر الجنوب، حبونا، نجران» وجازان «الدائر، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب» وعسير «أبها، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيده، طريب، ظهران الجنوب» تشهد أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وهناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية على منطقتي الرياض «الدوادمي، حريملاء، الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء، عفيف» والقصيم «بريدة، رياض الخبراء، عنيزة، البكيرية، الرس، المذنب»