السعودية | حالة من الاستياء في لبنان إثر تصريحات “شربل وهبة” ضد المملكة والخليج

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حالة من الاستياء في لبنان إثر تصريحات “شربل وهبة” ضد المملكة والخليج والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

تسببت تصريحات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، المسيئة للمملكة ودول الخليج العربي، في موجة غضب واسعة في الأوساط الرسمية والشعبية في لبنان.

وعقب تصريحات وهبة هب اللبنانيون للتبرؤ من تلك التصريحات وحاصروها باعتبار أنها “رأي شخصي”، حيث أصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا أكدت فيه أن تصريحات وهبة رأي شخصي لا يعبر عن موقف الدولة اللبنانية، فيما أدان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان ما صدر عن وهبة، مؤكدا أنه كلام مرفوض ومردود على قائله، والتراجع عنه فضيلة، لافتًا إلى أن من يتعرض للمملكة وسائر دول الخليج العربي فإنه يتعرض للبنان.

بينما اعتبر رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري أن تصريحات شربل لا تمت للدبلوماسية بصلة، وتشكل جولة من العبث بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء حزب العهد.

كذلك وجّه عدد من النواب والسياسيين انتقادات لاذعة إلى وهبة، معتبرين كلامه غير مقبول على الإطلاق وخطيرا، حيث اعتبرت النائب رولا الطبش أن الاتهام الذي أطلقه وزير خارجية العهد القوي بحق دول الخليج العربي “مرفوض كلياً”.

ورأى السياسي والصحافي نوفل ضو أن المطلوب من شربل وهبه الاعتذار علناً من الشعب اللبناني على ما جاء في مقابلته، لأن كلامه يسيء إلى تاريخ لبنان وحاضره ومستقبله ومستواه الدبلوماسي والثقافي والفكري، وإلى موقعه العربي والدولي، وإلى مصالح شعبه وقناعاته.

السياسي والصحافي نوفل

وعلى المستوى الشعبي استنكر عدد كبير من الفنانين والنشطاء اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات وهبة، معلنين رفضهم التام لأي إساءة بحق المملكة أو دول الخليج، ومؤكدين أنه لا يمثلهم.

وكان من بين هؤلاء الفنان راغب علامة الذي أكد أن الشعب اللبناني دفع وما زال يدفع ثمن غباء الآخرين، لافتًا إلى أن اللبنانيين أبرياء من هذه الطبقة السياسية التي دمرت الأخضر واليابس.

الفنان راغب علامة

وأكد الفنان وائل كفوري أن المملكة أكبر من أن تهان، وأفعالها مع لبنان أكبر من كل كلام، وأشار الفنان فارس كرم إلى أن لبنان الحقيقي مختطف، مضيفا أن الشعب اللبناني يعتبر المملكة سنده دومًا له.

الفنان وائل كفوري

وقال الفنان وليد توفيق إن كلام وزير الخارجية شربل وهبة ساذج وعنصري ولا يمثّل إلا نفسه، بينما وجهت الفنانة إليسا انتقادات لاذعة للوزير اللبناني قائلة: “ياريت عملتم 1 % مما فعلته المملكة للبنان”.