شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد تصريحاته المسيئة .. "شربل" يطلب إعفاءه من منصبه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الرئاسة اللبنانية إن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة طلب من الرئيس إعفاءه من مهام منصبه اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان نشرته الرئاسة على تويتر "في ضوء التطورات الأخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به إلى إحدى المحطات التلفزيونية وحرصاً مني على عدم استغلال ما صدر للإساءة إلى لبنان واللبنانيين، تشرفت بمقابلة الرئيس وقدمت إليه طلب إعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية".