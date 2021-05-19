قرار توطين المهن التعليمية يوفر 600 وظيفة في حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

توفر مبادرة توطين المهن في المدارس الأهلية والعالمية عدداً من الوظائف التعليمية في محافظة حفر الباطن، حيث ستتيح 500 وظيفة في مدارس البنين، و100 وظيفة في مدارس البنات.

600 وظيفة:

وكشف رئيس لجنة التعليم الأهلي والأجنبي بغرفة حفر الباطن إبراهيم الهملان، أن قرار توطين الوظائف التعليمية سيوفر 600 وظيفة في محافظة حفر الباطن 500 وظيفة في مدارس البنين وأكثر من 100 وظيفة في مدارس البنات التي تم توطين وظائفها في وقت سابق.

ويأتي ذلك بعد صدور قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي الذي يهدف إلى توفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات القادمة.

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