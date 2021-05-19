السعودية | “الصحة” تبين أسباب الآثار الجانبية عند أخذ لقاح فيروس “كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أوضحت وزارة الصحة أن سبب الآثار الجانبية المترتبة على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، كأي آثار جانبية ناتجة عن أي لقاح أو علاج يُعطى بالحقن.

وأبرزت الوزارة أن أخذ اللقاح قد يسبب ألماً وانتفاخاً واحمراراً في مكان الحقن، موضحةً أنه بعد فترة من الزمن تبدأ استجابة جهاز المناعة للقاح التي قد تصحبها ارتفاع في الحرارة وخمول وآلام في العضلات.