فئات ممنوعة من أخذ لقاحات كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت وزارة الصحة التذكير بالفئات الممنوعة من أخذ لقاحات كورونا.

الفئات الممنوعة:

وأوضحت الصحة عبر حساب “الصحة 937″، ردًا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، اليوم الأربعاء، أنه يمنع أخذ أي من اللقاحين لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، وكذلك الأطفال، وأيضًا يتم تأجيل موعد اللقاح عند ارتفاع درجة الحرارة عن (38.5) أو أعلى.

لقاح كورونا:

وفي وقت سابق، جددت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة أن يكون لقاح كورونا الذي يحصل عليه الشخص من نفس الشركة خلال الجرعتين، مشيرة إلى أنه لا ينصح بتغيير نوع اللقاح في الجرعة الثانية عنه في الجرعة الأولى.

وقالت الصحة: حسب التوصيات الحالية فإنه يوصى بأن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة.

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

ولفتت الوزارة إلى أن لقاح كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدم حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحات جونسون آند جونسون وموديرنا فهي معتمدة حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة.

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