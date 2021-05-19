إغلاق مقهى في الرياض قدم الشيشة لزبائنه في مكان مغلق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبط مراقبو أمانة منطقة الرياض، أمس الثلاثاء، مقهى يقدم الشيشة لزبائنه في مكان مغلق، دون مراعاةٍ لخطورة ذلك السلوك المهدد لسلامة مرتاديه.

إغلاق المقهى:

وقالت أمانة الرياض، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إن المقهى كان يقدم الشيشة دون مراعاةٍ لخطورة ذلك السلوك المهدد لسلامة مرتاديه ما يعد مخالفة للبروتوكولات الصحية، وعليه تم إغلاق الموقع واستدعاء مالكه لتطبيق العقوبات النظامية الرادعة.



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