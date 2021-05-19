الجزيرة تكافل تعاوني تعلن نتائج الربع الأول بارتفاع 4.30% في صافي الربح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 ، حيث بلغ صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي 13,987 مليون ريال مقابل 13,410 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 4.30%.

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، أن سبب ذلك يعود إلى زيادة صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 5,132 مليون ريال ويساوي 27.84%، وذلك بسبب اكتمال عملية الاستحواذ على شركة سوليدرتي السعودية للتكافل.

صافي الأقساط المكتسبة:

كما بلغ صافي الأقساط المكتسبة للربع الحالي 33,343 مليون ريال مقابل 12,797 مليون ريال لنفس الربع من العام السابق، بزيادة قدرها 160.55٪ نتيجة إلى نمو إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 13.36% و كذلك اكتمال عملية الاستحواذ على شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، فيما بلغت إيرادات استثمارات حملة الوثائق خلال هذا الربع 3,091 مليون ريال مقابل 2,786 مليون ريال لنفس الربع من العام السابق، بزيادة قدرها 10.94٪، وبلغت إيرادات استثمارات المساهمين لهذا الربع 3,290 مليون ريال مقابل 3,077 مليون ريال لنفس الربع من العام السابق، بزيادة قدرها 6.92%.

حملة الوثائق:

ولفتت الجزيرة تكافل تعاوني إلى أن إيرادات استثمارات حملة الوثائق خلال الربع سجلت 3,091 مليون ريال مقابل 3,336 مليون ريال للربع السابق، بانخفاض قدره 7.34 %، فيما بلغت إيرادات استثمارات المساهمين للربع الحالي 3,290 مليون ريال مقابل 3,142 مليون ريال للربع السابق، بارتفاع 4.71 ٪.

شارك الخبر