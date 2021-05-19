شكرا لمتابعة خبر عن التحقيق في وفاة مواطنة وجنينها بالقريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

شكلت صحة القريات لجان طبية من عدة تخصصات، للتحقيق في وفاة مواطنة وجنينها، وذلك إثر اتهام والد المواطنة للمستشفى بالإهمال الطبي.

وقال والد المتوفاة خلال قناة "الإخبارية" :"ابنتي عمرها 24 عامًا، وهذا أول حمل لها، في الخامسة فجرا بنتي دخلت الطواريء، وأخبرتها الدكتورة أن الجنين متوفي".

وتابع: "أخبرونا انها مريضة كورونا ورفضوا استقبال حالتها، وظلت للساعة 9 صباحا جالسة في الطواريء والجنين متوفى بداخلها، ثم جاءت ممرضة تفحصها فحص كورونا".

وأضاف: "الساعة 11 ظهرا دخلت ابنتي غرفة العزل، ثم فتحوا الرحم وخذوا الجنين وتركوه بجانبها، ومشيت الدكتورة دون إغلاق جرحها".

واستكمل: "ظلت ابنتي تنزف، وبعد 40 دقيقة بدون أي تدخل من الأطباء، جاءت دكتورة خيطتها والنزيف مستمر حتى الساعة 2 طلبوا استشاريين لاستمرار نزيفها، ثم دخلت غرفة العمليات واستأصلوا الرحم، ثم توفت دماغيا ودخلت العناية المركزة، وبعد كم ساعة أخبرونا بوفاتها".

واتهم والد الفتاة المستشفى بالإهمال الطبي، مطالبا محاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ، وتشكيل لجنة صحية جنائية من الرياض، وليست من القريات.