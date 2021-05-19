شكرا لمتابعة خبر عن محمد العرب بعد تصريحات شربل: "يجب أن يجربوا زعل البدوي ليتأدبوا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق الإعلامي محمد العرب، مراسل قناة العربية في اليمن، على تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، التي وصف فيها السعوديين بأنهم "أهل بدو".

وقال العرب: "أيها البدو هناك ثلاث حقائق مهمة يجب ان لا ننساها، أولا حنا بدو، ثانيا، المسيء سيرضخ، لكنه يمثل شريحة واسعة جاء الوقت لمكاشفتهم بأننا نعرف ماضيهم وحاضرهم جيدا ونعرف ما تخفيه صدورهم من خلال أفعالهم وأقوالهم".

وأضاف: "لقد جربوا كرمنا وحلمنا وشجاعتنا واليوم يجب أن يجربوا زعل البدوي ليتأدبوا".

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