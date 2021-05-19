اخبار السعوديه

محمد العرب بعد تصريحات شربل: "يجب أن يجربوا زعل البدوي ليتأدبوا"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن محمد العرب بعد تصريحات شربل: "يجب أن يجربوا زعل البدوي ليتأدبوا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق الإعلامي محمد العرب، مراسل قناة العربية في اليمن، على تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، التي وصف فيها السعوديين بأنهم "أهل بدو".

وقال العرب: "أيها البدو هناك ثلاث حقائق مهمة يجب ان لا ننساها، أولا حنا بدو، ثانيا، المسيء سيرضخ، لكنه يمثل شريحة واسعة جاء الوقت لمكاشفتهم بأننا نعرف ماضيهم وحاضرهم جيدا ونعرف ما تخفيه صدورهم من خلال أفعالهم وأقوالهم".

وأضاف: "لقد جربوا كرمنا وحلمنا وشجاعتنا واليوم يجب أن يجربوا زعل البدوي ليتأدبوا".

اقرأ أيضا:

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا